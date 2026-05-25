«Вильярреал» разгромил «Атлетико» и финишировал в топ-3 в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Марселино Гарсии Тораля. В составе хозяев поля дублем отметился Айосе Перес, по одному голу забили Дани Парехо, Жорж Микаутадзе и Пап Гейе. У гостей отличился Марк Пубиль.
«Вильярреал» набрал 72 очка и закончил Ла Лигу на третьем месте. «Атлетико» с 69 баллами стал четвертым.
Чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», второе место занял мадридский «Реал».
Футбол, Испания, 38-й тур
24.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Диего Симеоне
Голы
Вильярреал
Даниэль Парехо
30′
Айосе Перес
34′
Жорж Микаутадзе
(Айосе Перес)
40′
Пап Гуйе
(Николя Пепе)
45′
Айосе Перес
(Николя Пепе)
54′
Атлетико
Марк Пубиль
(Антуан Гризманн)
43′
Составы команд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
15
Сантьяго Моуриньо
19
Николя Пепе
20
Альберто Молейро
26
Пау Наварро
4
Рафа Марин
24
Альфонсо Педраса
67′
23
Серхи Кардона
18
Пап Гуйе
75′
2
Логан Коста
10
Даниэль Парехо
66′
38
Алассан Диатта
22
Айосе Перес
75′
33
Пау Кабанес
9
Жорж Микаутадзе
89′
37
Карлос Масиа
Атлетико
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
21
Обед Варгас
6
Коке
7
Антуан Гризманн
15
Клеман Лангле
17
Давид Ганцко
46′
3
Маттео Руджери
10
Алекс Баэна
61′
32
Хавьер Боньяр
20
Джулиано Симеоне
27′
46′
40
Алекса Пурич
22
Адемола Лукман
61′
47
Хави Морсильо
18
Марк Пубиль
46′
9
Александр Серлот
Статистика
Вильярреал
Атлетико
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
8
4
Угловые
5
9
Фолы
3
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
