«Вильярреал» разгромил «Атлетико» и финишировал в топ-3 в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Марселино Гарсии Тораля. В составе хозяев поля дублем отметился Айосе Перес, по одному голу забили Дани Парехо, Жорж Микаутадзе и Пап Гейе. У гостей отличился Марк Пубиль.