Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Все коэффициенты
П1
70.00
X
6.80
П2
1.14
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

«Вильярреал» разгромил «Атлетико» и финишировал в топ-3 в Ла Лиге

Футболисты «Вильярреала» нанесли крупное поражение «Атлетико» в заключительном матче чемпионата Испании сезона-2025/26.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Марселино Гарсии Тораля. В составе хозяев поля дублем отметился Айосе Перес, по одному голу забили Дани Парехо, Жорж Микаутадзе и Пап Гейе. У гостей отличился Марк Пубиль.

«Вильярреал» набрал 72 очка и закончил Ла Лигу на третьем месте. «Атлетико» с 69 баллами стал четвертым.

Чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», второе место занял мадридский «Реал».

Вильярреал
5:1
Первый тайм: 4:1
Атлетико
Футбол, Испания, 38-й тур
24.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Диего Симеоне
Голы
Вильярреал
Даниэль Парехо
30′
Айосе Перес
34′
Жорж Микаутадзе
(Айосе Перес)
40′
Пап Гуйе
(Николя Пепе)
45′
Айосе Перес
(Николя Пепе)
54′
Атлетико
Марк Пубиль
(Антуан Гризманн)
43′
Составы команд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
15
Сантьяго Моуриньо
19
Николя Пепе
20
Альберто Молейро
26
Пау Наварро
4
Рафа Марин
24
Альфонсо Педраса
67′
23
Серхи Кардона
18
Пап Гуйе
75′
2
Логан Коста
10
Даниэль Парехо
66′
38
Алассан Диатта
22
Айосе Перес
75′
33
Пау Кабанес
9
Жорж Микаутадзе
89′
37
Карлос Масиа
Атлетико
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
21
Обед Варгас
6
Коке
7
Антуан Гризманн
15
Клеман Лангле
17
Давид Ганцко
46′
3
Маттео Руджери
10
Алекс Баэна
61′
32
Хавьер Боньяр
20
Джулиано Симеоне
27′
46′
40
Алекса Пурич
22
Адемола Лукман
61′
47
Хави Морсильо
18
Марк Пубиль
46′
9
Александр Серлот
Статистика
Вильярреал
Атлетико
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
8
4
Угловые
5
9
Фолы
3
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти