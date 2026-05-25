Дисциплина «Арсенала», смелость «Борнмута» и везение «Астон Виллы». Итоги АПЛ-2025/26 для каждого клуба

Десятое место — безусловный провал. В случае «Челси» руководство клуба может винить только себя — бессмысленная чехарда с тренерами привела не только к тотальному провалу на футбольном поле, но и к токсичной атмосфере в раздевалке. До сих пор не очень понятно, зачем нужно было убирать зимой Энцо Мареску, который привел «Челси» к победе на клубном чемпионате мира. Зато теперь Хаби Алонсо получит доверие (наверное) и недельный цикл подготовки к матчам в следующем сезоне, ведь у «Челси» не будет еврокубков. «Манчестер Юнайтед» наличие свободного времени в минувшем сезоне позволило вернуться в топ-3 — может, и у «синих» получится.