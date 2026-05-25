Дисциплина «Арсенала», смелость «Борнмута» и везение «Астон Виллы». Итоги АПЛ-2025/26 для каждого клуба

Чемпионат Англии-2025/26 войдет в историю как один из самых непредсказуемых и конкурентных за последние годы. Подтверждение тому — низкая планка для попадания в Лигу чемпионов и аномально высокий балл для спасения от вылета. Точка поставлена, кубок вручен, слезы пролиты. Подводим краткие итоги для каждой команды АПЛ.
1. «Арсенал» (85 очков)
Первая победа «Арсенала» за 22 года — награда за совокупность качественных сезонов. Микель Артета долго обхаживал трофей и наконец-то получил свое. Испанец построил хладнокровную и дисциплинированную команду. Ноль красных карточек и ни одного привезенного пенальти — залог успеха.
Дисциплина царит не только на поле, но и в раздевалке. Конфликтов нет, одеяло на себя никто не тянет, каждый бьется за партнера. В итоге болельщики «Арсенала» получили самую трудолюбивую команду лиги. Лондонцы лишь в двух матчах сезона уступили по пробегу, в остальных 36 играх они задавили соперников колоссальным объемом работы. Ну и стандартами, конечно. Теневой герой чемпиона — тренер по стандартным положениям Николя Жовер.
2. «Манчестер Сити» (78)
Главная проблема «Манчестер Сити» — вторые таймы. Команда Пепа Гвардиолы потеряла 17 очков, ведя в счете по ходу матчей. Ближе к концу сезона вроде бы удалось решить эту проблему, но даже в последнем туре Пеп не смог красиво попрощаться, упустив победу во второй половине матча с «Астон Виллой» (1:2).
«Манчестер Сити» смотрелся ярче и эффектнее «Арсенала», но моментами слишком заигрывался. Прагматизм победил, при этом Гвардиолу можно и нужно поблагодарить за реанимацию чемпионской гонки. «Сити» пошатывало в первой половине сезона, а зимой Пеп принял решение уходить, но не стал говорить об этом, чтобы команда избежала психологического кризиса. Почти получилось.
3. «Манчестер Юнайтед» (71)
Майкл Кэррик реанимировал «Манчестер Юнайтед», избавившись от сложных тактических задумок Рубена Аморима. Новый тренер расставил футболистов по позициям и построил игру вокруг лидера. Без уникального сезона Бруну Фернандеша «МЮ» не был бы в тройке, но обесценивать работу Кэррика из-за этого не стоит. Он создал идеальные условия для португальца, чтобы тот тащил. И Бруну действительно тащил: исторические 21 ассист и 136 созданных моментов для партнеров. Сто тридцать шесть! Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы с сезона-2019/20 — тогда Кевин Де Брейне тоже создал 136 шансов.
При этом нет уверенности, что в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» будет бороться за чемпионство. Неизвестно, как покажет себя Кэррик, играя в четырех турнирах, ведь в минувшем сезоне он работал только в АПЛ и вместе с этим ни разу не выиграл в матчах посреди недели: в соперниках были «Ньюкасл» (1:2), «Лидс» (1:2) и «Вест Хэм» (1:1). В следующем сезоне недельных циклов на подготовку к играм почти не будет.
4. «Астон Вилла» (65)
Унаи Эмери — настоящий палач моделей xG. По ожидаемым очкам «Астон Вилла» должна была финишировать на 13-м месте: команда перебрала почти 17 баллов. После первых туров подопечные Эмери сидели в зоне вылета, а затем выдали мощный отрезок до конца декабря. Удивительно, но этого запаса хватило, чтобы финишировать в топ-4, несмотря на очень нестабильную игру во второй половине сезона.
5. «Ливерпуль» (60)
Тренд этого сезона в Англии — стандарты. Во всех четырех профессиональных дивизионах страны чемпионы стали лидерами по голам со стандартных положений. Арне Слот много ругал зацикленность команд АПЛ на угловых и штрафных, потому что у «Ливерпуля» с этим не сложилось вообще: «минус два» — худшая разница забитых и пропущенных мячей со стандартов в лиге.
Конечно, неудовлетворительный результат чемпиона прошлого сезона связан не только с проблемами на угловых и штрафных. Арне Слот получил после Юргена Клоппа готовую команду, но удержать ее после летних трансферов не сумел. По ходу этого розыгрыша АПЛ голландский специалист так и не показал, что с ним у клуба есть будущее. Возможно, руководители «Ливерпуля» в следующем сезоне сильно пожалеют, что упустили момент с назначением Хаби Алонсо.
6. «Борнмут» (57)
«Борнмут» — самая дерзкая и смелая команда АПЛ этого сезона. Андони Ираола построил коллектив, который сначала чуть не лишил чемпионства «Арсенал», а потом оставил без титула «Манчестер Сити». В 2026 году клуб проиграл лишь один матч Премьер-лиги — 3 января в голевой мясорубке уступили команде Артеты (2:3). В следующем сезоне без Ираолы (вместо него назначен Марко Розе) и с игрой на два фронта («Борнмут» вышел в Лигу Европы) такой успех повторить будет почти невозможно.
7. «Сандерленд» (54)
Результат «черных котов» — сказочный: всего год назад «Сандерленд» играл в Чемпионшипе, а теперь получил право на участие в Лиге Европы. Режис Ле Бри проделал хорошую работу, но без везения не обошлось.
Во-первых, в еврокубки команда попала с отрицательной разницей забитых и пропущенных (-6). Для сравнения: следующий клуб в таблице с отрицательной разницей — «Фулхэм» с 11-й строчки. Во-вторых, по ожидаемым очкам «Сандерленд» вообще должен был вылететь (команда Ле Бри перебрала 12 баллов). Сезон получился ярким, но задача на следующий — по-прежнему не вылететь.
8. «Брайтон» (53)
Отличительная особенность «Брайтона» — энергозатратный стиль. Команда Фабиана Хюрцелера может выдать безумный отрезок, отбирая очки у топов, а потом проиграть несколько матчей подряд, восстанавливая силы. Таких качелей можно избежать хорошей комплектацией состава, но у «Брайтона» нет возможности разбрасываться деньгами во время трансферного окна. Если у руководства крепкие нервы, команда обречена оставаться крепким середняком. Но отметим, что в этом сезоне «чайкам» удалось попасть в еврокубки — следующей осенью «Брайтон» выступит в Лиге конференций, где наверняка будет одним из фаворитов.
9. «Брентфорд» (53)
«Брентфорд» год назад расстался с тренером Томасом Франком, но остался верен себе — прагматичный футбол, уничтожение соперников на стандартах и вертикальные контратаки, подкрепленные элитной формой Игора Тиаго (второй в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги). Никто другого и не ожидал от бывшего специалиста по стандартам Кита Эндрюса, который даже в этом сезоне умудрился выделиться, возглавив революцию длинных аутов.
10. «Челси» (52)
Десятое место — безусловный провал. В случае «Челси» руководство клуба может винить только себя — бессмысленная чехарда с тренерами привела не только к тотальному провалу на футбольном поле, но и к токсичной атмосфере в раздевалке. До сих пор не очень понятно, зачем нужно было убирать зимой Энцо Мареску, который привел «Челси» к победе на клубном чемпионате мира. Зато теперь Хаби Алонсо получит доверие (наверное) и недельный цикл подготовки к матчам в следующем сезоне, ведь у «Челси» не будет еврокубков. «Манчестер Юнайтед» наличие свободного времени в минувшем сезоне позволило вернуться в топ-3 — может, и у «синих» получится.
11. «Фулхэм» (52).
12. «Ньюкасл» (49).
13. «Эвертон» (49).
14. «Лидс» (47).
15. «Кристал Пэлас» (45).
16. «Ноттингем» (44).
Лучшую работу среди этой группы клубов из второй половины таблицы проделал главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке. Бывший тренер «Краснодара» наконец-то закрепился в Премьер-лиге после выхода из Чемпионшипа. «Лидс» старался дерзко прессинговать и порой играл нагло. Здесь стоит отметить и реанимировавшего карьеру Доминика Кальверта-Льюина, который классно вписался в систему Фарке и выдал эффектный сезон с 14 голами.
«Фулхэм» — одна из немногих команд, чье место соответствует ожидаемым очкам: стерильно, аккуратно, без лишнего шума. «Эвертон» тоже заслужил место где-то рядом с серединой таблицы. Дэвид Мойес не только доказал, что его старый добрый оборонительный стиль работает, но и сделал подарок своему ученику Артете, устроив голевую ничью с «Сити».
«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» — классические английские середняки, которые сезоном ранее заскочили в еврокубки. АПЛ настолько конкурентна, что крайне сложно выдерживать борьбу на два фронта. Получаем базовую картину: команды со средним ресурсом, год назад боровшиеся за еврокубки, падают во вторую половину таблицы из-за тяжелого календаря.
«Ньюкасл» — одно из разочарований сезона. «Сороки» рухнули с пятого места на 12-е — возможно, эра Эдди Хау в клубе подходит к концу.
17. «Тоттенхэм» (41)
Второй сезон подряд «Тоттенхэм» финиширует в шаге от зоны вылета. И в этот раз не скажешь, что команде не везло по игре: действительно, весь чемпионат «шпоры» выглядели так себе. Но с чем им реально не повезло — так это с травмами. В какой-то момент Томас Франк даже не мог набрать полную скамейку из игроков основного состава. Естественно, это не могло не повлиять на результат.
Даже с такими проблемами валидольной концовки можно было бы избежать, но руководство решило выстрелить себе в ногу и пригласило Игора Тудора. Работа хорвата — один из главных провалов всего английского сезона.
Клубу очень повезло, что Роберто Де Дзерби решил рискнуть и принять команду, находившуюся на грани вылета. Итальянцу с трудом, но удалось вытащить игроков из психологической ямы и на характере забрать концовку сезона. О каких-либо тактических деталях в такой ситуации говорить было невозможно. У «Тоттенхэма» есть ресурсы, а у Де Дзерби — идеи. Это дает надежду болельщикам «шпор», что в следующем сезоне они снова увидят свою команду в борьбе за еврокубки.
18. «Вест Хэм» (39).
19. «Бернли» (22).
20. «Вулверхэмптон» (20).
«Вулверхэмптон» провалил трансферную кампанию и уже осенью смирился с вылетом. Во второй половине сезона команда подала признаки жизни и намекнула, что через год готова вернуться в Премьер-лигу.
«Бернли» же, в отличие от других новичков, ничего не показал. Клуб еще раз подтвердил, что в АПЛ невозможно закрепиться, бездумно отбиваясь в обороне.
В сравнении с этими двумя командами «Вест Хэм» вряд ли заслужил вылет. Лондонцев штормило по ходу сезона, но им не повезло попасть в уникальную ситуацию: 39 очков не хватило для сохранения прописки. Последний раз такое случалось в сезоне-2010/11 — тогда с таким же количеством баллов вылетел «Бирмингем». «Вест Хэм» в том сезоне занял последнее место, прошел очищение Чемпионшипом и надолго вернулся в Премьер-лигу. Вполне возможно, что похожий сценарий ждет «молотобойцев» и сейчас.
Руслан Непушкин