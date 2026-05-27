Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня

Пересу 79 лет, он занимает пост президента «Реала» с 2009 года, ранее он находился на этой должности с 2000 по 2006 год. В период президентства Переса футбольный «Реал» 7 раз стал чемпионом Испании, выиграл 3 кубка страны и 7 раз стал победителем Лиги чемпионов. Также команда выиграла 7 Суперкубков Испании и 5 раз — клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании и выбыл из борьбы в ¼ финала Лиги чемпионов.