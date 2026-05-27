«ПСЖ» хочет подписать 18-летнего вратаря

«ПСЖ» в летнее трансферное окно намерен подписать нового 18-летнего вратаря, сообщает L'Equipe. Личность игрока пока не раскрывается, но по информации источника, скорее всего, это будет испанец.
Он может стать третьим вратарем клуба, если Ренато Марин будет новым вторым номером в случае ухода Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.
19-летний Марин, перешедший в «ПСЖ» из «Ромы» летом 2025 года, в сезоне-2025/26 сыграл в 3 матчах во всех турнирах и пропустил 2 гола.
Газета L'Equipe включила Сафонова в топ-10 вратарей мира.
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.