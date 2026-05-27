Экс-нападающий «Саутгемптона» Удо найден мертвым

Нападающий «Ческе-Будеевице» Виктор Удо был найден мертвым в своем доме в Нигерии, где он проводил отпуск после завершения сезона в Чехии, сообщает BBC. В октябре ему могло исполниться 22 года.
По информации источника, накануне вечером после ужина с друзьями он жаловался на боли в животе и рвоту. Подробности смерти пока неизвестны.
Ранее Удо играл за «Антверпен» и молодежную команду «Саутгемптона». Оба клуба на своих страницах в социальных сетях выразили соболезнования.
«Мы опустошены трагической смертью бывшего игрока Виктора Удо. Мысли всех в клубе обращены к близким Виктора в этот чрезвычайно трудный момент», — написала пресс-служба английского клуба.
«С глубоким прискорбием узнали о смерти бывшего игрока Виктора Удо. Наши мысли с семьей, друзьями и близкими Виктора. Мы желаем им много силы, поддержки и тепла в этот особенно трудный период. Покойся с миром, Виктор», — написала пресс-служба бельгийского клуба.