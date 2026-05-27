«Анже» сообщил о смерти 15-летнего футболиста

«Анже» на своей странице в социальной сети объявил о смерти Неа, 15-летнего футболиста игрока любительского клуба «Анже СКА».
Как сообщает Ouest-France, подросток утонул в реке Луар неподалеку от коммуны Сусель. Он пытался переправиться через реку со своими друзьями. Его вытащили из воды примерно в 5 метрах от берега.
«Неа был исключительным ребенком, лучезарным и полным жизни. Его улыбка, доброта и жизнелюбие оставят огромный след в сердцах всех, кому посчастливилось его знать», — написала пресс-служба «Анже СКА».
Соболезнования семье погибшего и клубу выразило все футбольное сообщество региона.