«Сантос» без Неймара разгромил «Депортиво Куэнка» в Южноамериканском кубке

«Сантос» выиграл у «Депортиво Куэнка» в матче Южноамериканского кубка — 3:0. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантосе.
На 14-й минуте экс-форвард «Интера» Габриэл Барбоза открыл счет. В начале второй половины благодаря автоголу хозяева удовили примущество. На 56-й минуте полузащитник Габриэль Бонтемпо довел счет до крупного. В концовке встречи форвард гостей Николас Легисамон не реализовал пенальти.
«Сантос» набрал 7 очков и финишировал на 2-й строчке в группе D. Таким образом, команда вышла в 1/16 финала.
Южноамериканский кубок.
Групповой турнира.
6-й тур.
«Сантос» (Бразилия) — «Депортиво Куэнка» (Эквадор) — 3:0 (2:0).
Голы: Габриэл, 14 — 1:0. Ферреро, 49 (в свои ворота) — 2:0. Габриэль Бонтемпо — 3:0.
Нереализованный пенальти: Легисамон (Д), 90+7.