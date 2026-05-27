Гол экс-форварда «Зенита» Артура принес «Сан-Паулу» победу над «Бостон Ривер»

«Сан-Паулу» выиграл у «Бостон Ривер» в матче 6-го тура группового турнира Южноамериканского кубка — 2:0. Игра прошла на стадионе «Морумби» в Сан-Пауло.
Бывший нападающий «Зенита» Артур на 5-й минуте открыл счет в этой встрече. В середине первого тайма хозяева удвоили преимущество благодаря автогол Гильерме Акосты.
«Сан-Паулу» набрал 12 очков и с первого места вышел в ⅛ финала. «Бостон» финишировал на последней строчке в группе — 3 очка.
«Сан-Паулу» (Бразилия) — «Бостон Ривер» (Уругвай) — 2:0 (2:0).
Голы: Артур, 5 — 1:0. Акоста, 16 (в свои ворота) — 2:0.