«Астана» упустила победу над «Алтаем» в матче чемпионата Казахстана по футболу

Матч прошел на стадионе «Восток» в Усть-Каменогорске и завершился результативной ничьей со счетом — 1:1.
В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. Счет был открыт на 50-й минуте матча усилиями нападающего сборной Казахстана и столичного клуба Рамазана Каримова, которому ассистировал защитник Ян Вороговский.
На 67-й минуте казахстанский игрок обороны хозяев поля Дмитрий Шмидт спас «Алтай» от поражения, сравняв счет.
После 12 туров «Астана» набрала 19 очков и располагается на четвертом месте в чемпионате Казахстан. «Алтай» с 9 баллами находится на 14-й строчке турнирной таблиц КПЛ.
Григорий Бабаян
