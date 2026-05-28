Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Во Франции приняли решение по сорванному матчу «Нанта» с «Тулузой»

Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛ) вынесла решение по матчу 34-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «Тулузой», который был сорван 17 мая.

Источник: Спорт-Экспресс

Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛ) вынесла решение по матчу 34-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «Тулузой», который был сорван 17 мая.

Игра на стадионе «Божуар» в Нанте была прервана в середине первого тайма при счете 0:0 из-за выбежавшиз на боле болельщиков «канареек». Судья увел команды в раздевалку, а затем было принято решение не доигрывать встреву.

ПФЛ оставила в силе счет 0:0, решив не доигрывать матч. «Нант» наказан одним матчем без болельщиков, а также двумя играми без зрителей на фанатской трибуне «Луар».

Этот результат не повлиял на положение команд в турнирной таблице. «Нант» с 24 очками заняд 17-е место в турнирной таблице и вылетел из высшего дивизиона Франции. «Тулуза» с 45 очками финишировала на 10-й позиции в Лиге 1.

Разъяренные фанаты сорвали матч «Нанта» и «Тулузы». Тренер хозяев Халилходжич плакал от досады.