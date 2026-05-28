Во Франции приняли решение по сорванному матчу «Нанта» с «Тулузой»

Профессиональная футбольная лига Франции (ПФЛ) вынесла решение по матчу 34-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «Тулузой», который был сорван 17 мая.
Игра на стадионе «Божуар» в Нанте была прервана в середине первого тайма при счете 0:0 из-за выбежавшиз на боле болельщиков «канареек». Судья увел команды в раздевалку, а затем было принято решение не доигрывать встреву.
ПФЛ оставила в силе счет 0:0, решив не доигрывать матч. «Нант» наказан одним матчем без болельщиков, а также двумя играми без зрителей на фанатской трибуне «Луар».
Этот результат не повлиял на положение команд в турнирной таблице. «Нант» с 24 очками заняд 17-е место в турнирной таблице и вылетел из высшего дивизиона Франции. «Тулуза» с 45 очками финишировала на 10-й позиции в Лиге 1.
