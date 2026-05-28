Почеттино встретился с представителями «Милана» по поводу возможного назначения

Аргентинский специалист работает с американской национальной командой с 2024 года. Его контракт истекает после чемпионата мира-2026.
Почеттино является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «россонери». При этом приоритетом итальянского клуба является Андони Ираола, покинувший «Борнмут».
В «Милане» ищут тренера, который сможет реализовать амбиции владельцев построить один из самых привлекательных проектов в мире.
Ранее «россонери» уволили Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.