«Поступил необдуманно, подвел многих людей». Матерацци извинился за визит в Россию

«В последние часы было много разговоров о моей поездке в Россию. Я был там половину дня, принимая участие исключительно в мероприятии для детей. В других активностях на стадионе я участия не принимал. Несмотря на это, понимаю, что мое присутствие там задело многих людей. Понимаю, действовал необдуманно, недооценив последствия своих действий, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы это признать. Те, кто меня знают, знают, что я никогда не прячусь за оправданиями…», — написал Марко на своей личной странице.