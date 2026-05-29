«Поступил необдуманно, подвел многих людей». Матерацци извинился за визит в Россию

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии и бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци извинился за приезд в Россию на Суперфинал FONBET Кубка России. Экс-футболист назвал свое решение необдуманным.
«Моей главной целью было дарить радость детям»
Матерацци посетил Москву вместе с еще одной звездой Серии А — Андреа Пирло. Итальянцы стали участниками Дня футбола, который прошел на территории «Лужников» в преддверии решающего матча Кубка между «Спартаком» и «Краснодаром» 1:1 (4:3 пен.).
Днем они сыграли в гала-матче против 100 юных ребят вместе с другими известными футболистами, включая Андрея Аршавина и Артема Дзюбу, и раздали автографы. А уже вечером во время финала Пирло заметили на трибунах. Там он не только смотрел встречу, но и активно фотографировался с поклонниками.
«В последние часы было много разговоров о моей поездке в Россию. Я был там половину дня, принимая участие исключительно в мероприятии для детей. В других активностях на стадионе я участия не принимал. Несмотря на это, понимаю, что мое присутствие там задело многих людей. Понимаю, действовал необдуманно, недооценив последствия своих действий, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы это признать. Те, кто меня знают, знают, что я никогда не прячусь за оправданиями…», — написал Марко на своей личной странице.
Обида Шевченко
Действия итальянцев не понравились и некоторым коллегам по цеху. Обладатель «Золотого мяча» и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что его разочаровал такой поступок, и он временно прекратил с ними общение.
Слова Шевченко также касались и легенды «Ромы» Франческо Тотти, который посещал Россию в прошлом году.
«Я общался со многими из них. Осуждаю то, что они сделали. Выразил им свою позицию. Но им с этим жить, это их решение», — сказал Шевченко в интервью украинскому блогеру.
При этом бывший футболист «Милана» подчеркнул, что итальянцы его не услышали.
«Как они реагировали? Даже ответа не было», — глава УАФ.
Егор Сергеев