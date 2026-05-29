«Ренн» подписал лучшего ассистента сезона в Лиге 1 Томассона

«Ренн» объявил о переходе из «Ланса» полузащитника Адриена Томассона. 32-летний француз перебрался в бретонский клуб на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт.
«Это проект, который я считаю очень амбициозным. С первых обсуждений, которые я провел с руководством и тренером, все проявили ко мне реальный интерес. Для меня это был логичный выбор, так как я хотел открыть для себя новый проект», — отметил новичок в первом интервью для официального сайта.
В сезоне-2025/26 Томассон сделал 10 голевых передач в 32 матчах чемпионата Франции и стал лучшим ассистентом. Всего на его счету 36 матчей во всех турнирах, 4 гола и 10 голевых передач.
Ранее полузащитник также выступал за «Страсбур», «Нант», «Эвиан» и «Ванн».
