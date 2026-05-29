The Athletic: Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с «Реалом»

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с мадридским футбольным клубом «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

Источник: AP 2024

По данным источника, о назначении специалиста будет официально объявлено после президентских выборов в клубе, которые состоятся 7 июня. Помимо занимающего должность Флорентино Переса на пост также претендует бизнесмен Энрике Рикельме.

Сообщается, что в «Реале» уже ведется работа над формированием штаба Моуринью и летним трансферным планом. На посту главного тренера мадридского клуба португалец сменит Альваро Арбелоа. В завершившемся сезоне «Реал» впервые за пять лет остался без трофеев.

Жозе Моуринью 63 года. Он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Также специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому». Его последним местом работы была лиссабонская «Бенфика». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.