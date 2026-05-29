The Athletic: Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с «Реалом»

Также специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому». Его последним местом работы была лиссабонская «Бенфика». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.