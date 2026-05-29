Глеб: «Магат в “Штутгарте” заставлял пить пиво накануне матча. Сон потом идеальный»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в новом выпуске программы «История одного матча» на канале FONBET рассказал Владиславу Радимову, что Феликс Магат в «Штутгарте» заставлял игроков пить пиво накануне игры.

Владислав Радимов: Скажи, а ты перед игрой спишь обычно, когда важный матч? Вот перед финалом Лиги чемпионов.

Александр Глеб: Волнуюсь, конечно, волнуюсь. Это Магат в «Штутгарте» заставлял пиво выпивать перед сном.

Владислав Радимов: Накануне игры?

Александр Глеб: Да. Мы в девять часов шли к бару всей командой — можно сказать, в приказном порядке — по 0,5 пива.

Владислав Радимов: Подожди, а если кто-то не ограничивался 0,5?

Александр Глеб: Бразильцы особо не очень любили алкоголь, они колу пили. Но пытался их все равно склонить.

Владислав Радимов: Я правильно понимаю: ты в «Штутгарте», приезжаете куда-нибудь на выезд, условно в Леверкузен, и Магат — главный тренер — говорит: «Слушайте, ребята, сходите в бар, выпейте по кружке пива»?

Александр Глеб: С ним вместе. Поужинали где-то в семь, а потом в девять спускаемся вниз в бар, заказываем пивасик, пьем — сон идеальный. Я тебе отвечаю, вообще об игре не думаешь.

Владислав Радимов: А ты не мог таким воспользоваться?

Александр Глеб: Я один раз в сборной на сборах заказал себе пивасик перед сном. Идет Байдачный, проходит, а там — ладно я заказал — мой малой еще заказал. Он проходит такой: «Вы охренели?» Я такой: «Все-все, убираю». Говорю ему: «Для сна». Он говорит: «Какого сна?».

Владислав Радимов: Малой — это кто?

Александр Глеб: Брат.