Глеб: «Магат в “Штутгарте” заставлял пить пиво накануне матча. Сон потом идеальный»

Владислав Радимов: Скажи, а ты перед игрой спишь обычно, когда важный матч? Вот перед финалом Лиги чемпионов.
Александр Глеб: Волнуюсь, конечно, волнуюсь. Это Магат в «Штутгарте» заставлял пиво выпивать перед сном.
Владислав Радимов: Накануне игры?
Александр Глеб: Да. Мы в девять часов шли к бару всей командой — можно сказать, в приказном порядке — по 0,5 пива.
Владислав Радимов: Подожди, а если кто-то не ограничивался 0,5?
Александр Глеб: Бразильцы особо не очень любили алкоголь, они колу пили. Но пытался их все равно склонить.
Владислав Радимов: Я правильно понимаю: ты в «Штутгарте», приезжаете куда-нибудь на выезд, условно в Леверкузен, и Магат — главный тренер — говорит: «Слушайте, ребята, сходите в бар, выпейте по кружке пива»?
Александр Глеб: С ним вместе. Поужинали где-то в семь, а потом в девять спускаемся вниз в бар, заказываем пивасик, пьем — сон идеальный. Я тебе отвечаю, вообще об игре не думаешь.
Владислав Радимов: А ты не мог таким воспользоваться?
Александр Глеб: Я один раз в сборной на сборах заказал себе пивасик перед сном. Идет Байдачный, проходит, а там — ладно я заказал — мой малой еще заказал. Он проходит такой: «Вы охренели?» Я такой: «Все-все, убираю». Говорю ему: «Для сна». Он говорит: «Какого сна?».
Владислав Радимов: Малой — это кто?
Александр Глеб: Брат.