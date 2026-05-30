Моуриньо уже в «Реале»? Португалец подписал контракт, но объявят об этом после выборов президента

Великое возвращение Жозе Моуриньо в «Реал» практически произошло. По информации The Athletic, 63-летний специалист подписал контракт с мадридским клубом, но объявить о нем смогут лишь после выборов президента, которые пройдут 7 июня.
Очень странные дела
Как отмечает издание, португалец заключил трехлетнее соглашение и даже начал работу над формированием тренерского штаба.
Причем Моуриньо выбрал именно Флорентино Перес, который сам весной и объявил о досрочных выборах. Теперь из-за этого функционер не может назначить специалиста. А его конкурент за пост президента клуба Энрике Рикельме строго против Жозе.
«Мой проект совершенно другой. Мы назначим тренера, который подходит под долгосрочный проект. Все будут очень гордиться тем профилем, который мы выберем. Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня», — цитировал его The Athletic.
Более того, RTP сообщил, что решение Переса о досрочных выборах обошлось клубу как минимум в восемь миллионов евро. Из-за этой процедуры якобы «Реал» не успел выкупить Моуриньо у «Бенфики», и неустойка португальца выросла с 7 до 15 млн.
Однако позже AS опроверг эту информацию, заявив, что все стороны заранее обо всем договорились — за Жозе придется заплатить всего три миллиона.
Получается крайне странная ситуация: у тренера вроде как есть контракт, но о нем не объявили. Его уже выкупили из «Бенфики»? Сколько заплатили португальцам? Что будет, если Перес проиграет выборы?
Кажется, на эти вопросы никто сейчас не ответит. Остается ждать 7 июня.
Жозе уже готовит трансферы
Зато в «Реале» вовсю кипит работа. Судя по инсайдам, Моуриньо уже занимается составом на будущий сезон. По данным AS, португалец подготовил подробный отчет для руководства клуба, проанализировав последние матчи команды.
Для реализации своего проекта Жозе хочет подписать нескольких центральных защитников и усилить правый фланг обороны. Также специалист планирует получить креативного полузащитника и опорника, способного составить конкуренцию Орельену Тчуамени.
При этом якобы Моуриньо даже не стал называть конкретных игроков, которых хочет видеть. Он лишь указал на проблемные позиции.
Нет ничего удивительного в том, что португалец рвется работать. По информации журналиста Рамона Альвареса де Моны, зарплата тренера составит шесть миллионов евро в год.
Автор: Максим Клементьев