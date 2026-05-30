Двукратный чемпион Франции Бергунью умер по дороге на матч легенд

«Гавр» сообщил о смерти помощника главного тренера команды Бриана Бергунью.

«Гавр» сообщил о смерти помощника главного тренера команды Бриана Бергунью. 43-летний француз в пятницу направлялся в Тулузу на для участия в турнире легенд и ему стало плохо. Он потерял сознание в своей машине и не пришел в себя.

«С бесконечной грустью наш клуб узнал о смерти Бриана Бергуноью. Помощник Дидье Дигарда скончался в эту пятницу в возрасте 43 лет. Его семье, его близким “Гавр” выражает свои искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Он является воспитанником «Лиона», за который на профессиональном уровне играл с 2001 по 2005 год. С «ткачами» Бриан стал двукратным чемпионом Франции (2003/04 и 2004/05). Позже полузащитник выступал за «Тулузу», «Лечче», «Шатору», «Омонию», «Тур» и «Эвиан». Также он сыграл 21 матч за молодежную сборную Франции.

После завершения карьеры Бергунью работал тренером в «Тонон Эвиан» и «Туре», а в 2025 году вошел в тренерский штаб Дидье Дигара в «Гавре».