«Ливерпуль» уволил Арне Слота. И сразу определился с новым тренером

«Ливерпуль» уволил Арне Слота с поста главного тренера. Об этом клуб сообщил официально. Похоже, его преемником станет Андони Ираола, который вместе с «Борнмутом» занял шестое место в завершившемся сезоне АПЛ.
Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024-м и в своем первом сезоне привел его к чемпионству. Но следующий год провалил: мерсисайдцы не смогли защитить титул и с трудом квалифицировались в Лигу чемпионов, расположившись на пятой строчке. Команда не добралась до победы ни в одном из турниров, в которых участвовала.
Слухи об уходе 47-летнего нидерландца появлялись и раньше. По ходу сезона с клубом активно связывали Хаби Алонсо, однако он возглавил «Челси». По данным местных СМИ, это произошло в том числе потому, что руководство сохраняло доверие к Слоту. Боссы «Ливерпуля» якобы были готовы оставить специалиста еще на один год и усилить состав под его требования. Клуб даже успел выйти на трансферный рынок: в частности, интересовался вингером Энтони Гордоном из «Ньюкасла», однако англичанин выбрал «Барселону».
Теперь известно: комплектовать состав будут под нового тренера. 30 мая мерсисайдцы официально сообщили об отставке Арне.
— «Ливерпуль» подтверждает: Арне Слот покидает пост главного тренера, и процесс поиска его преемника уже начался, — говорится в сообщении пресс-службы скаузеров.
Слота поблагодарили за успехи, достигнутые командой под его руководством.
«Это было сложное решение для нас. Вклад, который Арне внес в “Ливерпуль” за время работы, был значительным, весомым и — что самое важное для болельщиков и для нас самих — успешным. Тем не менее мы пришли к выводу: наилучший путь развития команды — смена направления», — указано в заявлении.
За два сезона в «Ливерпуле» Арне провел 113 матчей во всех турнирах. Из них — 66 побед, 19 ничьих и 28 поражений.
Слот попрощался с фанатами — оставил короткий комментарий.
«Это было невероятное путешествие. И я очень благодарен, что нам удалось выиграть чемпионский титул в прошлом сезоне», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.
Следующий — Ираола
По данным Романо, следующим тренером «Ливерпуля» станет 43-летний Андони Ираола. Решение уже принято. Ожидается, что переговоры успешно завершатся в ближайшее время — сторонам осталось лишь уладить формальность.
О том, что испанец может сменить место работы, говорили давно. В сезоне-2025/26 его «Борнмут» успешно выступил в АПЛ — занял шестое место с 57 очками, лишь на три балла отстав от «Ливерпуля».
Ираолой также интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Но манкунианцы в итоге доверились Майклу Кэррику, подписав с ним контракт на два года, а лондонцы пригласили Хаби Алонсо. Так что «Ливерпуль» — самый очевидный вариант для Андони. Контракт Ираолы с «Борнмутом» подходит к концу этим летом. Похоже, дальше его ждет новый вызов в карьере.
Автор: Максим Слекишин