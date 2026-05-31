«Толука» обыграла «Тигрес» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Толука» победила «Тигрес» в финальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 0:0 (1:1, доп. время, 6:5 пен.). Встреча двух мексиканских команд прошла в Толуке.
В основное время соперники не открыли счет. В дополнительное время на 104-й минуте отличился полузащитник «Толуки» Хорхе Диас. На 114-й минуте защитник «Тигрес» Жоаким сравнял счет.
«Толука» выиграла третий Кубок чемпионов КОНКАКАФ в своей истории. «Тигрес» в четвертый раз играли в финале, на их счету один титул.
