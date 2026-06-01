Экс-футболист сборной Греции умер в 33 года после аварии на мотоцикле

Бывший защитник сборной Греции и нескольких итальянских клубов Мариос Иконому скончался в больнице после ДТП, сообщает Kathimerini.
33-летний Иконому 23 мая врезался на мотоцикле в грузовик, который выполнял разворот на центральной улице Янины на северо-западе Греции. Футболиста сразу доставили в больницу с серьезными травмами головы, где он через несколько дней скончался в реанимации.
Иконому провел шесть матчей за сборную Греции в 2016 — 2018 годах.
На клубном уровне он играл за «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, АЕК, «Бари», «Копенгаген», «Сампдорию» и другие.