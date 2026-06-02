«Марселю» грозит исключение из еврокубков за нарушение финансовых норм УЕФА

В 2022 году французский клуб подписал с УЕФА обязательство добиться финансового равновесия в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Договоренность подразумевала максимальные убытки в размере 60 млн евро за три сезона.
Как утверждает L"Equipe, убытки «Марселя» за последние три сезона составили 157 млн евро.
УЕФА рассмотрит дело «Марселя» на этой неделе. Если объяснения команды покажутся экспертам неубедительными, то «Марсель» ждут санкции вплоть до исключения из числа участников Лиги Европы.
По мнению экспертов, ключевым аргументом защиты «Марселя» станет проблемная ситуация с ТВ-правами у Лиги 1.