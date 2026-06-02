Иньеста — о назначении в «Галф Юнайтед»: «Идеальное место для начала новой главы в моей карьере»

Андрес Иньеста прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Галф Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
«Галф Юнайтед» кажется мне идеальным местом для начала новой главы в моей карьере. Футбол дал мне очень многое, и теперь я хочу вернуть часть этого через тренерскую работу, обучение и ежедневное взаимодействие с молодыми игроками, которые обладают талантом и стремлением добиваться больших успехов. Я верю в развитие футболистов через терпение, четкое понимание игры и индивидуальный подход к каждому игроку.
«Галф Юнайтед» разделяет эти принципы, поэтому я и принял это предложение. Я хочу развиваться как тренер, набираться практического опыта и в дальнейшем получить Pro-лицензию", — приводит слова Иньеста пресс-служба клуба.
Для 42-летнего испанца этот клуб будет первым в тренерской карьере.
