Рекордсмену сборной Шотландии по футболу Далглишу диагностировали рак

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Рекордсмен сборной Шотландии по футболу Кенни Далглиш проходит лечение после того, как врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба английского «Ливерпуля».
«Наша любовь и поддержка с вами, сэр Кенни», — говорится в сообщении.
Далглишу 75 лет, на протяжении профессиональной карьеры он выступал за шотландский «Селтик» (1969−1877) и «Ливерпуль» (1977−1990), с которым шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз победил в суперкубке страны, четыре — в Кубке английской лиги, трижды — в Лиге чемпионов, по разу — в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА. Вместе с «Селтиком» он четыре раза завоевал чемпионат и Кубок Шотландии.
Позднее Далглиш работал главным тренером. Под его руководством «Ливерпуль» трижды стал чемпионом Англии, четыре раза победил в суперкубке страны, дважды — в Кубке Англии, однажды — в Кубке английской лиги. Также он возглавлял «Селтик», английские «Ньюкасл» и «Блэкберн», который привел к победе в национальном первенстве в сезоне-1994/95. Она остается последней на данный момент для «Блэкберна». В 2018 году ему присвоили рыцарское звание и титул сэра.
На счету Далглиша рекордные 102 матча за сборную Шотландии. В списке лучших бомбардиров команды он делит первое место с форвардом Денисом Лоу (по 30 голов). Обладатель «Золотого мяча»-1964 Лоу умер в январе 2025 года на 85-м году жизни.