Норвегия призвала ФИФА расследовать вручение премии мира Дональду Трампу

Премия мира ФИФА была учреждена лично Инфантино без предварительного обсуждения или утверждения советом организации. Награду вручили 5 декабря 2025 года на церемонии жеребьевки чемпионата мира‑2026 в Вашингтоне. У премии не было ни номинаций, ни жюри, ни критериев отбора: в ФИФА лишь пояснили, что награда предназначена для «лиц, которые предприняли исключительные и экстраординарные действия во имя мира и таким образом объединили людей по всему миру».