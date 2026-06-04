Наши покорители Америки: от Симутенкова до Миранчука и Шапи. Кто из россиян играл в МЛС

Игорь Симутенков
- «Канзас-Сити Уизардс», 2002−2004.
- 54 матча, 15 голов, 7 результативных передач.
Нашим футбольным Колумбом стал один из самых ярких нападающих в истории российского футбола. Лучший футболист страны 1994 года уехал в США после выступлений в Италии и Испании, и его американская карьера получилась самой впечатляющей среди отечественных легионеров. Если бы не травмы, статистика у Симутенкова точно вышла бы более солидной.
За два с половиной года, что Игорь провел в Штатах, «Канзас» неизменно выходил в плей-офф и в сезоне-2004 остановился в шаге от главного трофея МЛС. «Волшебники» в драматичном матче уступили «Ди Си Юнайтед» (2:3). Однако в том году команда не осталась без трофея, а финал открытого Кубка США против «Чикаго Файр» стал звездным часом Симутенкова. Выйдя на замену, Игорь на пятой минуте овертайма со штрафного отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины и стал автором золотого гола (1:0).
Сергей Раад
- «Канзас-Сити Уизардс», 2006.
- 1 матч.
Впервые воспитанник петербургского футбола оказался в США в 13 лет, приехав на юношеский турнир. Тогда он еще носил фамилию Коломиец, а Раадом стал в честь приемных родителей после переезда в Америку по учебной визе. Его футбольная карьера развивалась стремительно. Сергея включали в список самых талантливых футболистов-школьников страны. Он был неплох на студенческом уровне, получив спортивную стипендию в университете Фурмана.
Однако все сломали травмы. Раад не попал на драфт МЛС из-за второго разрыва крестообразных связок. Пробиться в главную лигу удалось через просмотры. В «Нью-Ингланд Революшн» его не взяли, но именно против этой команды он дебютировал в составе «Канзас-Сити». Увы, это были единственные 10 минут в МЛС. Последствия травм не позволили Рааду играть на высоком уровне. Потом Сергей выступал в полупрофессиональных лигах, после чего стал тренером и открыл свою детскую академию во Флориде.
Родион Дьяченко
- «Ди Си Юнайтед», 2006−2008.
- 54 матча, 1 гол, 3 результативных передачи.
Уроженец Ставропольского края покинул Россию вместе с родителями в раннем детстве. Семья жила в Грузии и на Украине, а потом перебралась в США. Там Дьяченко стал настоящей звездой студенческого футбола, выступая за команду филиала Невадского университета в Лас-Вегасе. На драфте МЛС его выбрали под 31-м номером, и в 2006 году он дебютировал за «Ди Си Юнайтед». Однако сыграть удалось всего в паре матчей, тогда как сезон-2007 стал для Родиона самым успешным в главной американской лиге. Его команда завоевала трофей за победу в регулярном чемпионате, а полузащитник забил свой первый гол, который решил судьбу матча с «Реал Солт-Лейк».
В 2008-м Дьяченко играл мало, но при этом в его послужном списке появился второй трофей — за победу в открытом Кубке США. На этом все закончилось, и остались только воспоминания о соперничестве с Дэвидом Бекхэмом. На драфте расширения хавбека выбрал «Сиэтл Саундерс», однако не стал подписывать с игроком контракт. После этого Родион поиграл в низших американских лигах, а закончил карьеру во Вьетнаме. Там ему сменили амплуа, и в роли игрока атаки Дьяченко стал звездой лиги и автором более 50 мячей.
Максим Усанов
- «Торонто», 2010.
- 13 матчей, 1 голевая передача.
Воспитанник «Зенита» и бывший капитан дубля сине-бело-голубых не смог пробиться в главную команду (1 матч в Кубке РПЛ). Карьеру начал строить в Латвии, где поиграл за «Сконто» и «Ригу». Его опыт в нашей Премьер-лиге ограничился двумя матчами за нальчикский «Спартак», после чего Усанов выступал в первом дивизионе — за «Аланию» и «Краснодар». А в МЛС Максим оказался в 2010 году, подписав контракт с «Торонто».
Суммарно у российского защитника набралась 21 игра в МЛС, Лиге чемпионов КОНКАКАФ и победном для «Торонто» чемпионате Канады. Однако по окончании сезона возникли проблемы с контрактом, который новое руководство клуба так и не продлило, устроив глобальную перестройку состава. Предложений от других клубов МЛС Усанов так и не дождался. Его карьера продолжилась в «Петротресте», а завершилась в 2015-м в «Сконто».
Алексей Миранчук
- «Атланта Юнайтед», 2024 — настоящее время.
- 59 матчей, 14 голов, 9 результативных передач.
Второй после Симутенкова статусный российский легионер в истории МЛС. В «Атланту Юнайтед» полузащитник нашей сборной перешел в расцвете сил — после четырех лет в Италии и в ранге победителя Лиги Европы в составе «Аталанты». Данные о сумме трансфера, детали которого два близких по названию клуба не афишировали, разнятся. Transfermarkt оценивает сделку в 11,8 миллиона евро, тогда как ряд авторитетных инсайдеров, включая Фабрицио Романо, настаивали на 15 миллионах. Если последнее ближе к истине, то на тот момент это был самым большой трансфер на вход в истории лиги. Спустя полгода его превзошел купленный за 22 миллиона одноклубник Миранчука — Латте Лат. А о статусе Алексея говорит 13-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков МЛС (5,085 миллиона долларов в год с учетом бонусов).
Дебютный сезон Миранчука получился запоминающимся. Его первый гол в Штатах — в ворота «Интер Майами» — признали лучшим в туре. Потом «Атланта» героически прорвалась в плей-офф, где ей удалось сенсационно выбить команду Лео Месси. Однако, не став продлевать контракт с исполнявшим обязанности главного тренера Робом Валентино, «пятиполосные» допустили стратегическую ошибку. В 2025-м команда не вышла в плей-офф под началом имевшего солидную репутацию Рони Дейлы, а в чемпионате-2026 ушла на двухмесячный перерыв на предпоследнем месте в Восточной конференции (минус 8 очков от стыковых матчей). Опытнейший Херардо Мартино, который приводил «Атланту» к чемпионству в 2018 году, продолжает поиск выхода из кризиса и даже использовал Миранчука на позиции «ложной девятки». Получалось, кстати, неплохо, и заменявший травмированного Альмирона в роли капитана Алексей выдал неплохой отрезок: если считать открытый Кубок США, наш легионер уже сейчас повторил свой сезонный рекорд результативности (6 мячей).
Магомед-Шапи Сулейманов
- «Спортинг Канзас-Сити», 2025 — настоящее время.
- 45 матчей, 3 гола, 5 результативных передач.
Если во времена Симутенкова в Канзас-Сити была очень крепкая команда, то сейчас — уже под новым названием «Спортинг Канзас-Сити» — «волшебники» не творят магию. Если только временами, как в случае с первым американским голом Шапи, который был забит фирменным обводящим ударом со штрафного. Болельщики потом признали его лучшим голом команды в 2025 году. Но это слабое утешение. Провалив два предыдущих сезона, «Канзас-Сити» в конце прошлого года расстался с легендой клуба Питером Вермесом, который в свой последний сезон в роли футболиста пересекся с Симутенковым и был капитаном команды. Он стал первым в истории чемпионом МЛС и как игрок, и как тренер в одном клубе.
Свою должность Вермес занимал 17 сезонов и пополнил клубный музей тремя трофеями открытого Кубка США. А теперь Сулейманова тренирует бывший полузащитник сборной Швейцарии Рафаэль Вики. Пока исправить ситуацию у него не получается: «Канзас-Сити» увяз на дне Восточной конференции и на 9 очков отстает от зоны стыков. Сулейманов, чей контракт истекает в конце года, в последнее время чаще появляется на замену. Свой единственный гол он забил еще в марте, тогда как в роли джокера недавно отметился голевым пасом, который открыл дорогу к волевой победе над «Остином» (2:1).
Андрей Кузичев