Наши покорители Америки: от Симутенкова до Миранчука и Шапи. Кто из россиян играл в МЛС

Если во времена Симутенкова в Канзас-Сити была очень крепкая команда, то сейчас — уже под новым названием «Спортинг Канзас-Сити» — «волшебники» не творят магию. Если только временами, как в случае с первым американским голом Шапи, который был забит фирменным обводящим ударом со штрафного. Болельщики потом признали его лучшим голом команды в 2025 году. Но это слабое утешение. Провалив два предыдущих сезона, «Канзас-Сити» в конце прошлого года расстался с легендой клуба Питером Вермесом, который в свой последний сезон в роли футболиста пересекся с Симутенковым и был капитаном команды. Он стал первым в истории чемпионом МЛС и как игрок, и как тренер в одном клубе.