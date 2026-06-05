«Марсель» согласовал контракт с Женезьо

Французский специалист Брюно Женезьо, покинувший в мае «Лилль», останется в Лиге 1 по личным причинам, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 59-летний француз подпишет двухлетний контракт с «Марселем». Также в соглашении будет прописана опция продления еще на один год. В новую команду он прибудет вместе со своим тренерским штабом.
В сезоне-2025/26 «провансальцев» тренировали Роберто Де Дзерби и Абиб Бейе. Команда заняла 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 и получила путевку в Лигу Европы.
До этого Женезьо тренировал «Ренн», «Бэйцзин Гоань», «Лион», «Расинг Безансон» и «Вильфранш».