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«Ланс» объявил об уходе Сен-Максимена и Саида

«Ланс» на официальном сайте сообщил об уходе из команды нападающих Весли Саида и Аллана Сен-Максимена.

«Ланс» на официальном сайте сообщил об уходе из команды нападающих Весли Саида и Аллана Сен-Максимена. Оба игрока 1 июля станут свободными агентами.

"Ключевой игрок второй части сезона, он полноценно поучаствовал в попадании клуба в Лигу чемпионов и успехе в Кубке Франции. Всего наилучшего в будущем, Макси!

По окончании контракта Саид покидает клуб с имиджем очень талантливого нападающего, который помог команде дважды попасть в Лигу чемпионов и завоевать впервые Кубок Франции", — говорится в пресс-релизе.

В этом сезоне 29-летний Сен-Максимен сыграл в 13 матчах за кроваво-золотых, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи, а 31-летний Саид — забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи в 34 играх.