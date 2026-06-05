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Слуцкий недоволен пересадкой волос в Турции: «Было больно, был плохой результат»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», россиянин Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от операции по пересадке волос.

Источник: youtube.com

«Мы были на сборах в Анталье, мне порекомендовал этого врача бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо. Бибрас не виноват, может, у него был успешный опыт. Этот врач прилетел в свой офис в Анталье из Стамбула. Я и мой помощник, очень известный в прошлом футболист Олег Веретенников оба сделали пересадку. Мне 4,5 тысячи (волос) пересаживали, ему — 3 тысячи. Долго шла операция, шесть часов. Если мы говорим про лобную часть — еще более-менее, но затылочная — я недоволен результатом.

Этот же доктор предлагал мне делать повторную операцию, рассказывал, что и как. Но у меня сильный внутренний тормоз, потому что это было комплексно плохо. Это было больно, болезненное восстановление, был плохой результат, самое главное. Это все не стоило потраченных нервов, времени, сил… Бог с ними с деньгами», — рассказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «ИВАНЫЧ ПЕРЕСАДКА ВОЛОС GGMED».