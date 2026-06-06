Папа римский Лев XIV сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Папа римский Лев XIV признался, что между футбольными клубами «Реал» и «Барселона» отдает предпочтение мадридской команде, сообщает El Pais.
Лев XIV 6 июня прибыл в Мадрид, он совершает шестидневный визит в Испанию. EL Pais выложила в соцсети Х видео из самолета с понтификом. Журналистка спросила у Льва XIV, кого он выберет между «Реалом» и «Барселоной».
«Это легкий вопрос. Папа римский болеет за все команды, а Превост (фамилия понтифика. — “РБК Спорт”) — за мадридский “Реал”, — ответил Лев XIV.
«Реал» и «Барселона» являются главными и самыми принципиальными соперниками друг для друга. Их очные матчи известны как «Эль-Класико».