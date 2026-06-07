Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2

Фабрегас раскритиковал Серию А: «Очень часто невозможно понять, во что играют команды. Многие не думают об атаке»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подверг серьезной критике чемпионат Италии.

Источник: Getty Images

В сезоне-2025/26 «Комо» под руководством Фабрегаса финишировал на 4-м месте в Сери А и вышел в Лигу чемпионов.

"Чего я не понимаю — это когда клубы иногда подписывают игроков, не поговорив с тренером, или когда тренер сам не изучил игрока и не пообщался с ним. Ведь именно тренеру потом нужно сделать так, чтобы эти футболисты играли и становились лучше.

Здесь многие команды думают о том, как нейтрализовать тебя прессингом и обороной, а не о том, как атаковать. Это значит, что команда, которая хочет побеждать, должна быть готова вскрывать оборону, созданную специально для того, чтобы мучить тебя, убивать твою игру. Здесь нужно куда больше внимания к деталям.

Как уходить от всех этих дуэлей один в один, если физически вы не самая мощная команда? У нас есть талант и техника. Но физически мы не звери. Скажем так: они хотят затащить тебя в контекст единоборств. Они знают, что вы будете играть в футбол. Значит, вам нужно увести их туда, где им неудобно, и попытаться бить по их слабым местам.

Побеждать в Италии, поверьте, очень сложно. Люди говорят: много матчей со счетом 0:0 и 1:0. Но, поверьте, я много анализирую футбол. Смотрю Бундеслигу, Ла Лигу и АПЛ. Команды там защищаются совсем, совсем иначе, чем в Италии.

Смотришь на команды АПЛ — видишь структуру. Видишь, что они пытаются сделать. Видишь стиль, который они хотят применять. Здесь очень часто просто невозможно понять, что происходит. Именно поэтому нужно уделять огромное внимание деталям", — сказал Фабрегас The Athletic.