Фабрегас раскритиковал Серию А: «Очень часто невозможно понять, во что играют команды. Многие не думают об атаке»

Как уходить от всех этих дуэлей один в один, если физически вы не самая мощная команда? У нас есть талант и техника. Но физически мы не звери. Скажем так: они хотят затащить тебя в контекст единоборств. Они знают, что вы будете играть в футбол. Значит, вам нужно увести их туда, где им неудобно, и попытаться бить по их слабым местам.