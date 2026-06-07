Фабрегас раскритиковал Серию А: «Очень часто невозможно понять, во что играют команды. Многие не думают об атаке»

В сезоне-2025/26 «Комо» под руководством Фабрегаса финишировал на 4-м месте в Сери А и вышел в Лигу чемпионов.
"Чего я не понимаю — это когда клубы иногда подписывают игроков, не поговорив с тренером, или когда тренер сам не изучил игрока и не пообщался с ним. Ведь именно тренеру потом нужно сделать так, чтобы эти футболисты играли и становились лучше.
Здесь многие команды думают о том, как нейтрализовать тебя прессингом и обороной, а не о том, как атаковать. Это значит, что команда, которая хочет побеждать, должна быть готова вскрывать оборону, созданную специально для того, чтобы мучить тебя, убивать твою игру. Здесь нужно куда больше внимания к деталям.
Как уходить от всех этих дуэлей один в один, если физически вы не самая мощная команда? У нас есть талант и техника. Но физически мы не звери. Скажем так: они хотят затащить тебя в контекст единоборств. Они знают, что вы будете играть в футбол. Значит, вам нужно увести их туда, где им неудобно, и попытаться бить по их слабым местам.
Побеждать в Италии, поверьте, очень сложно. Люди говорят: много матчей со счетом 0:0 и 1:0. Но, поверьте, я много анализирую футбол. Смотрю Бундеслигу, Ла Лигу и АПЛ. Команды там защищаются совсем, совсем иначе, чем в Италии.
Смотришь на команды АПЛ — видишь структуру. Видишь, что они пытаются сделать. Видишь стиль, который они хотят применять. Здесь очень часто просто невозможно понять, что происходит. Именно поэтому нужно уделять огромное внимание деталям", — сказал Фабрегас The Athletic.