«Это был великий день». Флорентино Перес выиграл выборы в «Реале»

Президентские выборы в «Реале» завершены. Согласно официально опубликованным результатам, действующий глава клуба Флорентино Перес набрал почти две трети голосов и таким образом сохранил свой пост еще на четыре года.
Победитель со стажем
Успех 79-летнего функционера не стал сюрпризом — он лидировал по всем имеющимся экзитполам, которые в среднем отдавали ему от 60% до 80%. В итоге Перес набрал 65%, почти в два раза обогнав конкурента в лице Энрике Рикельме, — и доволен результатом.
«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов. Это выдающаяся победа», — заявил новоизбранный глава «Реала».
Флорентино займет президентский пост уже в восьмой раз. В течение своего очередного срока испанец пообещал вывести «Королевский клуб» на новые высоты.
«Хочу продолжать строить клуб, который лидирует во всех самых престижных международных рейтингах. И все это для того, чтобы продолжать побеждать: будем бороться до конца, чтобы завоевать наш 16-й титул Лиги чемпионов», — отметил Перес.
Вместе с новым старым президентом в «Мадриде» теперь такой же тренер. Во время своей кампании функционер анонсировал назначение Жозе Моуринью. И даже делал рекламные ролики с участием португальца. Правда, тот утверждал, что они были сгенерированы искусственным интеллектом.
Во время своей победной речи Флорентино объявил о назначении Особенного.
«Мы продолжим гордиться стадионом “Сантьяго Бернабеу” — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире, гордиться тем, что мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — мадридиста Жозе Моуринью», — сказал он.
Сам тренер записал видео в честь победы функционера на выборах.
«Да, Перес выиграл! Конечно!» — говорит Моуриньо в ролике, который опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.
А вот что будет с другими предвыборными обещаниями Переса — вопрос. Раздавал он их на славу: например, угрожал оформить мегатрансфер за 150 миллионов евро в случае победы. Правда, кого именно Фло хотел подписать, неизвестно — среди вариантов назывались Витинья, Жоау Невеш и Майкл Олисе.
Напомним, Перес объявил о внеочередных президентских выборах в начале мая. Функционер аргументировал их необходимость атаками на клуб со стороны таинственных оппонентов.
«Я принял данное решение, поскольку сложилась абсурдная ситуация, спровоцированная кампаниями против интересов “Реала” и против меня лично. Результаты не лучшие, но в спорте не всегда побеждают. Они пользуются ситуацией, чтобы атаковать меня лично», — говорил Флорентино.
Теперь испанец подтвердил полномочия — и сохранит свой пост как минимум до 2030 года. Конечно, если не решит устроить перевыборы раньше.
Горе побежденным
Оппонент Переса Энрике Рикельме фактически признал поражение еще до объявления результатов.
«Сегодня победил “Реал” и выдвинутая нами кандидатура — независимо от результатов голосования. Что бы ни произошло дальше, мы останемся здесь и продолжим свою работу ради клуба», — сказал кандидат.
После зафиксированной неудачи Рикельме выпустил официальное обращение, где пообещал продолжить борьбу за пост.
«Большая победа для выдвинутой нами кандидатуры, которая за столь короткое время смогла представить серьезную, профессиональную и вдохновляющую программу, как мы и обещали. Это еще не конец для нас, это начало. “Реал” не будет обходиться без выборов еще 20 лет», — сказал Энрике.
Впрочем, в успех Рикельме верится слабо. Нынешней кампанией он прилично испортил свою репутацию: постоянно путался в показаниях и делал много популистских заявлений. За несколько недель кандидат успел пообещать привезти в «Реал» Родри и Эрлинга Холанна (с последним якобы даже договорился, что быстро опровергли), Юргена Клоппа и Микеля Артету. Такое непостоянство и громкие лозунги превратили Рикельме в, мягко говоря, спорного претендента.
Но отчаиваться рано, ведь Энрике молод — ему только 37 лет. Вероятно, это не последние его выборы. Не исключено, что в будущем он сделает выводы и вернется сильнее, и однажды все-таки станет президентом «Реала». Но пока этот пост остается за Пересом — вполне ожидаемо.
Авторы: Артем Белинин, Максим Клементьев