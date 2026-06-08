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«Это был великий день». Флорентино Перес выиграл выборы в «Реале»

Набрал 65% голосов.

Источник: Reuters

Президентские выборы в «Реале» завершены. Согласно официально опубликованным результатам, действующий глава клуба Флорентино Перес набрал почти две трети голосов и таким образом сохранил свой пост еще на четыре года.

Победитель со стажем

Успех 79-летнего функционера не стал сюрпризом — он лидировал по всем имеющимся экзитполам, которые в среднем отдавали ему от 60% до 80%. В итоге Перес набрал 65%, почти в два раза обогнав конкурента в лице Энрике Рикельме, — и доволен результатом.

«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов. Это выдающаяся победа», — заявил новоизбранный глава «Реала».

Флорентино займет президентский пост уже в восьмой раз. В течение своего очередного срока испанец пообещал вывести «Королевский клуб» на новые высоты.

«Хочу продолжать строить клуб, который лидирует во всех самых престижных международных рейтингах. И все это для того, чтобы продолжать побеждать: будем бороться до конца, чтобы завоевать наш 16-й титул Лиги чемпионов», — отметил Перес.

Вместе с новым старым президентом в «Мадриде» теперь такой же тренер. Во время своей кампании функционер анонсировал назначение Жозе Моуринью. И даже делал рекламные ролики с участием португальца. Правда, тот утверждал, что они были сгенерированы искусственным интеллектом.

Во время своей победной речи Флорентино объявил о назначении Особенного.

«Мы продолжим гордиться стадионом “Сантьяго Бернабеу” — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире, гордиться тем, что мы приветствуем одного из лучших тренеров в мире — мадридиста Жозе Моуринью», — сказал он.

Сам тренер записал видео в честь победы функционера на выборах.

«Да, Перес выиграл! Конечно!» — говорит Моуриньо в ролике, который опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

А вот что будет с другими предвыборными обещаниями Переса — вопрос. Раздавал он их на славу: например, угрожал оформить мегатрансфер за 150 миллионов евро в случае победы. Правда, кого именно Фло хотел подписать, неизвестно — среди вариантов назывались Витинья, Жоау Невеш и Майкл Олисе.

Напомним, Перес объявил о внеочередных президентских выборах в начале мая. Функционер аргументировал их необходимость атаками на клуб со стороны таинственных оппонентов.

«Я принял данное решение, поскольку сложилась абсурдная ситуация, спровоцированная кампаниями против интересов “Реала” и против меня лично. Результаты не лучшие, но в спорте не всегда побеждают. Они пользуются ситуацией, чтобы атаковать меня лично», — говорил Флорентино.

Теперь испанец подтвердил полномочия — и сохранит свой пост как минимум до 2030 года. Конечно, если не решит устроить перевыборы раньше.

Источник: Reuters

Горе побежденным

Оппонент Переса Энрике Рикельме фактически признал поражение еще до объявления результатов.

«Сегодня победил “Реал” и выдвинутая нами кандидатура — независимо от результатов голосования. Что бы ни произошло дальше, мы останемся здесь и продолжим свою работу ради клуба», — сказал кандидат.

После зафиксированной неудачи Рикельме выпустил официальное обращение, где пообещал продолжить борьбу за пост.

«Большая победа для выдвинутой нами кандидатуры, которая за столь короткое время смогла представить серьезную, профессиональную и вдохновляющую программу, как мы и обещали. Это еще не конец для нас, это начало. “Реал” не будет обходиться без выборов еще 20 лет», — сказал Энрике.

Источник: Reuters

Впрочем, в успех Рикельме верится слабо. Нынешней кампанией он прилично испортил свою репутацию: постоянно путался в показаниях и делал много популистских заявлений. За несколько недель кандидат успел пообещать привезти в «Реал» Родри и Эрлинга Холанна (с последним якобы даже договорился, что быстро опровергли), Юргена Клоппа и Микеля Артету. Такое непостоянство и громкие лозунги превратили Рикельме в, мягко говоря, спорного претендента.

Но отчаиваться рано, ведь Энрике молод — ему только 37 лет. Вероятно, это не последние его выборы. Не исключено, что в будущем он сделает выводы и вернется сильнее, и однажды все-таки станет президентом «Реала». Но пока этот пост остается за Пересом — вполне ожидаемо.

Авторы: Артем Белинин, Максим Клементьев