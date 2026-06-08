«Это был великий день». Флорентино Перес выиграл выборы в «Реале»

Успех 79-летнего функционера не стал сюрпризом — он лидировал по всем имеющимся экзитполам, которые в среднем отдавали ему от 60% до 80%. В итоге Перес набрал 65%, почти в два раза обогнав конкурента в лице Энрике Рикельме, — и доволен результатом.