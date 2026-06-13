«Тобол» обыграл «Кызылжар» и одержал третью победу в сезоне КПЛ

Матч прошел на Центральном стадионе в Костанае и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:0.
Первый гол был забит во втором тайме на 54-й минуте. Сербский нападающий «Тобола» Урош Милованович открыл счет с передачи экс-капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена.
Укрепить преимущество костанайцев помог гол нападающего сборной Казахстана Александра Зуева, который отличился на 57-й минуте матча.
Третья победа в сезоне позволила «Тоболу» набрать 12 очков и подняться на 12-е место в чемпионате Казахстана.
«Кызылжар» же после 13 туров имеет в своем активе 15 баллов и находится на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.