Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.44
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

«Тобол» обыграл «Кызылжар» и одержал третью победу в сезоне КПЛ

Костанайский футбольный клуб «Тобол» на своем поле одержал победу над петропавловским «Кызылжаром» в матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Матч прошел на Центральном стадионе в Костанае и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:0.

Первый гол был забит во втором тайме на 54-й минуте. Сербский нападающий «Тобола» Урош Милованович открыл счет с передачи экс-капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена.

Укрепить преимущество костанайцев помог гол нападающего сборной Казахстана Александра Зуева, который отличился на 57-й минуте матча.

Третья победа в сезоне позволила «Тоболу» набрать 12 очков и подняться на 12-е место в чемпионате Казахстана.

«Кызылжар» же после 13 туров имеет в своем активе 15 баллов и находится на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.

Футбол. Казахстан
13.06
Тобол Кс
:
Кызыл-Жар
П1
X
П2