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Главный тренер БАТЭ попрощался с командой

Борисовский футбольный клуб в текущем году стал обладателем Кубка Беларуси, однако в чемпионате страны звезд с неба не хватает.

Источник: FC BATE

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Главный тренер борисовского ФК «БАТЭ» Артем Концевой покинул свой пост, сообщил телеканал sport5.by.

По сведениям телеканала, в воскресенье Концевой попрощался с футболистами борисовской команды и уехал с клубной базы. Перед этим у наставника был конфликт с руководством ФК в связи с неважным выступлением в чемпионате Беларуси.

«До этого у рулевого “желто-синих” был конфликт с руководителем клуба Андреем Капским из-за отсутствия результатов в чемпионате страны», — говорится в сообщении на портале телеканала.

Борисовский клуб после 11 матчей в высшей лиге национального первенства занимает лишь 14-е место, набрав при этом только 9 очков. В субботу БАТЭ не смог одолеть вернувшуюся из первой лиги «Белшину» — 1:1.

Концевой возглавил борисовскую команду в прошлом году, а в нынешнем привел ее к завоеванию Кубка страны, победив в финале минское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.

Также телеканал сообщает, что преемником Концевого на посту главного тренера БАТЭ может стать Виталий Рогожкин, который сейчас тренирует дублеров борисовской команды.