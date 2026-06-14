Главный тренер БАТЭ попрощался с командой

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Главный тренер борисовского ФК «БАТЭ» Артем Концевой покинул свой пост, сообщил телеканал sport5.by.
По сведениям телеканала, в воскресенье Концевой попрощался с футболистами борисовской команды и уехал с клубной базы. Перед этим у наставника был конфликт с руководством ФК в связи с неважным выступлением в чемпионате Беларуси.
«До этого у рулевого “желто-синих” был конфликт с руководителем клуба Андреем Капским из-за отсутствия результатов в чемпионате страны», — говорится в сообщении на портале телеканала.
Борисовский клуб после 11 матчей в высшей лиге национального первенства занимает лишь 14-е место, набрав при этом только 9 очков. В субботу БАТЭ не смог одолеть вернувшуюся из первой лиги «Белшину» — 1:1.
Концевой возглавил борисовскую команду в прошлом году, а в нынешнем привел ее к завоеванию Кубка страны, победив в финале минское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.
Также телеканал сообщает, что преемником Концевого на посту главного тренера БАТЭ может стать Виталий Рогожкин, который сейчас тренирует дублеров борисовской команды.