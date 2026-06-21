«Окжетпес» одержал волевую победу над «Тоболом» в матче Премьер-Лиги

Гости открыли счет в начале первого тайма — взятие ворот было зафиксировано на 11-й минуте. Хозяева смогли отыграться сразу после перерыва: на 48-й минуте «Окжетпес» сравнял счет. На 64-й минуте футболисты из Кокшетау вышли вперед, установив окончательный результат встречи. В концовке игры положение «Тобола» осложнилось удалением — на 85-й минуте игрок гостевой команды получил прямую красную карточку.