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«Окжетпес» одержал волевую победу над «Тоболом» в матче Премьер-Лиги

«Окжетпес» обыграл «Тобол» в матче очередного тура чемпионата Казахстана. Встреча состоялась 21 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Гости открыли счет в начале первого тайма — взятие ворот было зафиксировано на 11-й минуте. Хозяева смогли отыграться сразу после перерыва: на 48-й минуте «Окжетпес» сравнял счет. На 64-й минуте футболисты из Кокшетау вышли вперед, установив окончательный результат встречи. В концовке игры положение «Тобола» осложнилось удалением — на 85-й минуте игрок гостевой команды получил прямую красную карточку.

По статистическим показателям хозяева также владели преимуществом. Футболисты «Окжетпеса» провели 70 атак (51 опасную), в то время как на счету «Тобола» 63 атаки (38 опасных). По угловым ударам зафиксировано превосходство принимающей стороны — 5:4.

Благодаря этой победе «Окжетпес» набрал 27 очков и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице, сократив отставание от идущего вторым «Кайрата» до трех баллов. «Тобол» с 12 очками остался на 13-й позиции.

В следующем туре «Окжетпес» 27 июня примет на своем поле «Кайрат». «Тобол» 28 июня проведет домашний матч против клуба «Алтай ВКО».