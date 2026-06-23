Давид Лория возглавил футбольный клуб «Жеңіс»

Для Давида Лории новое назначение стало возвращением в команду, с которой связаны важные страницы его спортивной карьеры и один из самых успешных периодов в истории клуба.
Как сообщается в соцсетях футбольного клуба «Жеңіс», Давид Лория назначен на должность генерального директора команды. На этом посту он сменил Айдына Кожахмета.
В клубе напомнили, что Лория является уроженцем Астаны, воспитанником «Жеңіс» и трехкратным чемпионом Казахстана в составе столичной команды.
Также отмечается, что именно при непосредственном участии Давида Лории в 2021 году началось возрождение клуба.
«Давид Лория — наш земляк, воспитанник клуба и трехкратный чемпион страны в составе “Жеңіс”. Именно при его непосредственном участии в 2021 году началось возрождение клуба», — говорится в сообщении.
При этом Айдын Кожахмет не покидает структуру команды. Он продолжит работу в качестве исполнительного директора.
В клубе приветствовали возвращение Лории в родную команду и пожелали ему успехов на новом посту.
«Мы искренне рады возвращению Давида Григорьевича в родной клуб и желаем ему больших успехов, побед и достижения всех поставленных целей», — отметили в ФК «Жеңіс».