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Давид Лория возглавил футбольный клуб «Жеңіс»

Бывший вратарь сборной Казахстана и воспитанник столичного футбола Давид Лория назначен генеральным директором ФК «Жеңіс». О кадровых изменениях сообщили в клубе, передает NUR.KZ.

Источник: Казахстанской федерации футбола

Для Давида Лории новое назначение стало возвращением в команду, с которой связаны важные страницы его спортивной карьеры и один из самых успешных периодов в истории клуба.

Как сообщается в соцсетях футбольного клуба «Жеңіс», Давид Лория назначен на должность генерального директора команды. На этом посту он сменил Айдына Кожахмета.

В клубе напомнили, что Лория является уроженцем Астаны, воспитанником «Жеңіс» и трехкратным чемпионом Казахстана в составе столичной команды.

Также отмечается, что именно при непосредственном участии Давида Лории в 2021 году началось возрождение клуба.

«Давид Лория — наш земляк, воспитанник клуба и трехкратный чемпион страны в составе “Жеңіс”. Именно при его непосредственном участии в 2021 году началось возрождение клуба», — говорится в сообщении.

При этом Айдын Кожахмет не покидает структуру команды. Он продолжит работу в качестве исполнительного директора.

В клубе приветствовали возвращение Лории в родную команду и пожелали ему успехов на новом посту.

«Мы искренне рады возвращению Давида Григорьевича в родной клуб и желаем ему больших успехов, побед и достижения всех поставленных целей», — отметили в ФК «Жеңіс».