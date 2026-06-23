Скандал после матча «Елимай»- «Ордабасы»: КФФ вынесла жесткие санкции

Серьезные санкции наложены и на сам клуб. За поведение болельщиков, которые скандировали оскорбления в адрес судей, бросали предметы на поле и допустили попадание одного из них в арбитра, а также за проникновение постороннего лица в судейскую комнату «Елимай» оштрафован на 300 МРП.