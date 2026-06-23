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Скандал после матча «Елимай»- «Ордабасы»: КФФ вынесла жесткие санкции

КФФ наказала участников скандального матча «Елимай»- «Ордабасы». Санкции затронули игрока, тренера, руководство клуба, болельщиков и судью, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Источник: Соцсети

Контрольный, дисциплинарный и этический комитет КФФ рассмотрел события матча 13-го тура премьер-лиги между «Елимаем» и «Ордабасы» и вынес ряд дисциплинарных решений.

По итогам заседания наказания получили игрок, главный тренер и управляющий директор семейского клуба. Кроме того, крупные штрафы наложены на сам «Елимай».

Одним из самых серьезных решений стала дисквалификация игрока Жан Али Пайруза. В КФФ сообщили, что причиной стало «неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического давления на главного судью в центре поля». Футболист отстранен на четыре матча. Срок наказания отсчитывается с 15 июня.

Такое же наказание получил главный тренер команды Андрей Карпович.

«Специалист агрессивно выражал несогласие с действиями официальных лиц матча, способствовал возникновению конфликта и допустил высказывания дискредитирующего характера после игры. Карпович дисквалифицирован на четыре матча», — отметили в КФФ.

Отдельное решение принято в отношении управляющего директора клуба Федора Симиниди. По данным КФФ, после финального свистка он вышел на поле, проявил агрессию в адрес официального лица матча, а затем прошел в судейскую раздевалку, где использовал нецензурные выражения и угрозы.

«За эти нарушения Симиниди запрещено посещать матчи с участием “Елимая” с 24 июня по 1 октября 2026 года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 100 МРП», — говорится в сообщении.

Серьезные санкции наложены и на сам клуб. За поведение болельщиков, которые скандировали оскорбления в адрес судей, бросали предметы на поле и допустили попадание одного из них в арбитра, а также за проникновение постороннего лица в судейскую комнату «Елимай» оштрафован на 300 МРП.

Еще 100 МРП клуб должен выплатить за недисциплинированное поведение команды, поскольку в ходе матча были удалены один игрок и два представителя клуба.

На этом наказания не закончились. Комитет также принял решение в отношении арбитра Армана Исмуратова.

«Судья после матча допустил нецензурные высказывания в адрес представителей “Елимая”. За нарушение норм Кодекса этики он отстранен от работы на матчах в период с 24 июня по 1 октября 2026 года», — сообщили в КФФ.

Таким образом, последствия конфликта после встречи «Елимай»- «Ордабасы» затронули практически все стороны инцидента — от игроков и тренеров до руководства клуба и судейской бригады.

Напомним, после матча «Елимая» и «Ордабасы» в Семее разгорелся судейский скандал. У арбитра Армана Исмуратова возник конфликт с главным тренером «Елимая» Андреем Карповичем и другими представителями хозяев поля.

Тренер обвинил судью в нецензурной брани и угрозах. Сам Исмуратов отметил брань со стороны Карповича. Арбитр подтвердил, что по возвращении в Астану был задержан полицейскими.