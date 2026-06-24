«Равенна» объявила о подписании контракта с Роналдиньо

Презентация бразильца в качестве игрока «Равенны» состоялась в Майами (США). Роналдиньо будет играть под 10-м номером.
«Роналдиньо был моим кумиром в детстве, а его влияние на футбол выходит далеко за пределы поля. Надеюсь, он вдохновит новое поколение болельщиков», — заявил владелец «Равенны» Иньяцио Чиприани.
Роналдиньо возобновил карьеру в 46 лет, он не выступал с 2015 года. Отмечается, что бразилец поставил перед собой конкретную цель — забить свой последний гол на профессиональном уровне в футболке «Равенны».
Последней командой, за которую выступал Роналдиньо, был «Флуминенсе». Также он играл за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро».