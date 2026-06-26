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Романо: хавбек «Ноттингема» Андерсон переходит в «Манчестер Сити» за рекордные 151 миллион евро

«Манчестер Сити» договорился с «Ноттингем Форест» о переходе полузащитника Эллиота Андерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Getty Images

«Горожане» заплатят рекордную сумму для английского футбола — 151 миллион евро. В сентябре 2025-го форвард «Ньюкасла» Александер Исак перешел в «Ливерпуль» за 145 миллионов евро.

Отмечается, что «Манчестер Сити» осталось уладить детали личного контракта с 23-летним Андерсоном. Медобследование хавбек пройдет в США.

Контракт англичанина с «Ноттингемом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Андерсон является воспитанником «Ньюкасла». В «Ноттингем» он перешел летом 2024-го за 41 миллион евро. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 50 матчей, 4 гола и 5 результативных передач. Хавбек играет в составе сборной Англии на ЧМ-2026.