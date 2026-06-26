Романо: хавбек «Ноттингема» Андерсон переходит в «Манчестер Сити» за рекордные 151 миллион евро

Андерсон является воспитанником «Ньюкасла». В «Ноттингем» он перешел летом 2024-го за 41 миллион евро. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 50 матчей, 4 гола и 5 результативных передач. Хавбек играет в составе сборной Англии на ЧМ-2026.