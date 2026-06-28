«Тобол» объявил о возвращении Ислама Чеснокова из шотландского «Хартса»

Игрок после сезона-2025 в качестве свободного агента присоединился к «Хартсу», покинув «Тобол». В составе эдинбургской команды он стал серебряным призером чемпионата Шотландии. Во всех турнирах Чесноков провел 11 матчей и забил один мяч.