«Тобол» объявил о возвращении Ислама Чеснокова из шотландского «Хартса»

Игрок после сезона-2025 в качестве свободного агента присоединился к «Хартсу», покинув «Тобол». В составе эдинбургской команды он стал серебряным призером чемпионата Шотландии. Во всех турнирах Чесноков провел 11 матчей и забил один мяч.
Сумма трансфера футболиста в «Тобол» не раскрывается. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро. Контракт с костанайцами рассчитан до конца 2028 года. В «Хартсе» пожелали вингеру всего наилучшего в будущем.
«В предыдущий период выступления за костанайский клуб Чесноков дважды становился обладателем Кубка Казахстана и один раз выигрывал Суперкубок страны, а также внес значительный вклад в успехи команды», — подчеркнули в заявлении «Тобола».
В нынешнем сезоне костанайцы с 12 очками после 14 матчей занимают 13-е место в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги — в двух баллах от зоны вылета.