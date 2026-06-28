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«Тобол» объявил о возвращении Ислама Чеснокова из шотландского «Хартса»

Вингер сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков перешел из шотландского «Хартса» в костанайский «Тобол», передает NUR.KZ со ссылкой на заявления клубов.

Источник: ФК "Хартс"

Игрок после сезона-2025 в качестве свободного агента присоединился к «Хартсу», покинув «Тобол». В составе эдинбургской команды он стал серебряным призером чемпионата Шотландии. Во всех турнирах Чесноков провел 11 матчей и забил один мяч.

Сумма трансфера футболиста в «Тобол» не раскрывается. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро. Контракт с костанайцами рассчитан до конца 2028 года. В «Хартсе» пожелали вингеру всего наилучшего в будущем.

«В предыдущий период выступления за костанайский клуб Чесноков дважды становился обладателем Кубка Казахстана и один раз выигрывал Суперкубок страны, а также внес значительный вклад в успехи команды», — подчеркнули в заявлении «Тобола».

В нынешнем сезоне костанайцы с 12 очками после 14 матчей занимают 13-е место в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги — в двух баллах от зоны вылета.