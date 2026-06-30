Клуб MLS «Чикаго Файр» объявил о подписании контракта с Левандовским

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», который якобы предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год. Сам футболист в мае объявил об уходе из испанской «Барселоны» по завершении сезона.