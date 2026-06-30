Клуб MLS «Чикаго Файр» объявил о подписании контракта с Левандовским

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», который якобы предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год. Сам футболист в мае объявил об уходе из испанской «Барселоны» по завершении сезона.
Контракт будет действовать до сезона-2027/28.
«Его приход подчеркивает стремление “Чикаго Файр” выставить на поле команду высочайшего уровня, привлекая таланты мирового класса для борьбы за чемпионские титулы и повышения авторитета клуба», — говорится в сообщении.
Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании. ФИФА дважды признавала поляка лучшим футболистом года (2020, 2021).