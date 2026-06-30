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ПАОК объявил об уходе футболиста Оздоева

Россиянин провел в клубе три года и помог ему стать чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

Источник: Кадр из трансляции

АФИНЫ, 30 июня. /ТАСС/. Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий футбольный клуб ПАОК. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Стороны не стали продлевать контракт.

«Нам было приятно провести вместе три года. Спасибо тебе, Магомед, за те яркие моменты, которые мы пережили вместе. Мы желаем тебе всего наилучшего», — говорится в сообщении.

Оздоеву 33 года. За ПАОК он выступал с лета 2023 года. На его счету 18 голов и 9 результативных передач в 141 матче в различных турнирах. В сезоне-2023/24 он помог команде выиграть чемпионат Греции.

По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 ассиста. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, которых проходил в 2021 году.