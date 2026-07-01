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Нурбол Жумаскалиев второй раз за сезон ушел в отставку с поста главного тренера

Казахстанский специалист Нурбол Жумаскалиев покинул пост главного тренера «Иртыша», передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление павлодарского футбольного клуба.

Источник: Пресс-служба ФК "Иртыш"

Причиной называются семейные обстоятельства. Жумаскалиев ушел в отставку по собственному желанию. Вместе с ним «Иртыш» покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский.

«Благодарим Нурбола Жардемовича и его тренерский штаб за проделанную работу и профессионализм. Желаем успехов», — говорится в заявлении клуба.

Для 45-летнего Жумаскалиева это уже вторая отставка за сезон. В апреле он покинул костанайский «Тобол», а в мае пришел в «Иртыш».

Павлодарская команда с десятью очками занимает предпоследнее 15-е место в таблице Казахстанской премьер-лиги, опережая только усть-каменогорский «Алтай» — по дополнительным показателям. При Жумаскалиеве «Иртыш» не одержал ни одной победы — четыре ничьи и два поражения.

В среду, 1 июля, павлодарцы также сообщили об уходе двух футболистов. Белорусский защитник Руслан Хадаркевич покинул клуб по соглашению сторон — он пришел в марте и провел шесть матчей. Российский вратарь Виталий Ботнарь вызван в расположение «СКА-Хабаровска», у которого был арендован. За «Иртыш» голкипер сыграл в 14 матчах.