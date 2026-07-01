Нурбол Жумаскалиев второй раз за сезон ушел в отставку с поста главного тренера

В среду, 1 июля, павлодарцы также сообщили об уходе двух футболистов. Белорусский защитник Руслан Хадаркевич покинул клуб по соглашению сторон — он пришел в марте и провел шесть матчей. Российский вратарь Виталий Ботнарь вызван в расположение «СКА-Хабаровска», у которого был арендован. За «Иртыш» голкипер сыграл в 14 матчах.