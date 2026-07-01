Нурбол Жумаскалиев второй раз за сезон ушел в отставку с поста главного тренера

Причиной называются семейные обстоятельства. Жумаскалиев ушел в отставку по собственному желанию. Вместе с ним «Иртыш» покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский.
«Благодарим Нурбола Жардемовича и его тренерский штаб за проделанную работу и профессионализм. Желаем успехов», — говорится в заявлении клуба.
Для 45-летнего Жумаскалиева это уже вторая отставка за сезон. В апреле он покинул костанайский «Тобол», а в мае пришел в «Иртыш».
Павлодарская команда с десятью очками занимает предпоследнее 15-е место в таблице Казахстанской премьер-лиги, опережая только усть-каменогорский «Алтай» — по дополнительным показателям. При Жумаскалиеве «Иртыш» не одержал ни одной победы — четыре ничьи и два поражения.
В среду, 1 июля, павлодарцы также сообщили об уходе двух футболистов. Белорусский защитник Руслан Хадаркевич покинул клуб по соглашению сторон — он пришел в марте и провел шесть матчей. Российский вратарь Виталий Ботнарь вызван в расположение «СКА-Хабаровска», у которого был арендован. За «Иртыш» голкипер сыграл в 14 матчах.