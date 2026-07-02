Разгромной победой «Кайрата» над «Окжетпесом» завершился перенесенный матч в КПЛ

Дублем в составе победителей стал испанский нападающий Марк Гуаль (30 и 36 минуты). Еще по одному голу в свой актив записали португальский форвард Жоржинью (42), бразильский нападающий Эдмилсон (79) и казахстанский полузащитник Азамат Туякбаев (90).