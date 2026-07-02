Разгромной победой «Кайрата» над «Окжетпесом» завершился перенесенный матч в КПЛ

Перенесенный матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился победой хозяев поля с крупным счетом — 5:0.
Дублем в составе победителей стал испанский нападающий Марк Гуаль (30 и 36 минуты). Еще по одному голу в свой актив записали португальский форвард Жоржинью (42), бразильский нападающий Эдмилсон (79) и казахстанский полузащитник Азамат Туякбаев (90).
Победа позволила «Кайрату» набрать 39 очков и подняться на первое место в чемпионате Казахстана по футболу. «Окжетпес» же с 27 баллами располагается на третьей строчке турнирной таблицы КПЛ.
Футбол, Казахстан, 15-й тур
27.06.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Okzhetpes
Главные тренеры
Сергей Попков
Рафаэль Уразбахтин
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