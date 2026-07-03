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«Сити» потратил 964 млн евро на трансферы за три года — больше только у «Челси»

За три года после лета 2023-го «Манчестер Сити» потратил на входящие трансферы 824 млн фунтов (964 млн евро). По данным Sky Sports, больше денег на приобретение игроков за этот период потратил лишь «Челси».

Источник: Metaratings.ru

Сумма расходов «горожан» выросла после перехода полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». За сделку клуб заплатил 116 млн фунтов (136 млн евро) — Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории.

По информации издания, «Челси» с лета 2023 года потратил на входящие трансферы около 1 млрд фунтов (1,17 млрд евро) и остаётся единственным клубом с более высокими расходами на рынке, чем «Сити».

В сезоне-2025/26 «Манчестер Сити» занял второе место в таблице АПЛ с 78 очками. В Лиге чемпионов команда дошла до ⅛ финала, в котором уступила мадридскому «Реалу» (1:5).