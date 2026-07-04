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«Алтай ВКО» победил «Тобол» в матче чемпионата Казахстана

«Алтай ВКО» встретился с «Тоболом» в матче регулярного сезона Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Stadion Vostok» в Усть-Каменогорске и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Единственный гол в этом матче был забит в начале второго тайма. На 48-й минуте игроки принимающей стороны отличились и открыли счет. В оставшееся время футболисты «Алтая ВКО» сохранили минимальное преимущество и довели дело до победы.

Котировка на итоговые 1:0 в пользу хозяев доходила до 8,50. Букмекеры считали фаворитом гостей: на победу «Тобола» давали 2,18, ничья оценивалась в 3,15, а на успех «Алтая ВКО» можно было поставить за 3,65.

Тотал меньше 2,5 прошел с коэффициентом 1,65, а на то, что хотя бы одна команда не забьет, давали 1,75. Также ставка на победу «Алтая ВКО» с форой (0) приносила доход с коэффициентом 2,55.

По итогам встречи «Алтай ВКО» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Клуб сократил отставание от «Тобола», который располагается на 13-й строчке с 15 баллами. В следующем матче 11 июля «Алтай ВКО» сыграет в гостях против «Жетысу», а «Тобол» 12 июля встретится с «Окжетпесом».

Алтай
1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Казахстан, 16-й тур
4.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
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