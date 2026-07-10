Хави сравнил Ямаля с Месси и Марадоной: «Следующие 15−20 лет принадлежат Ламину»

Иногда мы забываем, что ему всего 18, и, возможно, требуем от него слишком многого, но он настолько способен — он умеет делать на поле так много всего, что его влияние на игру возросло. Партнеры по команде чаще ищут его. Когда возникают проблемы в разных моментах матча, мяч переходит к Ламину.