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Хави сравнил Ямаля с Месси и Марадоной: «Следующие 15−20 лет принадлежат Ламину»

Бывший тренер и футболист «Барселоны» Хави высказался о 18-летнем вингере каталонской команды и сборной Испании Ламине Ямале.

Источник: Getty Images

«Когда я слышу имя Ламина Ямаля, у меня на лице появляется улыбка, потому что я наблюдал за его развитием с 15 лет, практически с детства, и мы дали ему дебютировать в “Барселоне”. Я испытываю огромную радость, видя успехи Ламина.

Иногда мы забываем, что ему всего 18, и, возможно, требуем от него слишком многого, но он настолько способен — он умеет делать на поле так много всего, что его влияние на игру возросло. Партнеры по команде чаще ищут его. Когда возникают проблемы в разных моментах матча, мяч переходит к Ламину.

Он — лидер на поле, способный изменить ход игры в 18 лет — такое мы видели только у Лионеля Месси, Диего Марадоны, Пеле и, возможно, Роналдо. Ему 18, а он уже выиграл три титула Ла Лиги, чемпионат Европы и вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Он может стать звездой целой эпохи, если его амбиции, настрой и целеустремленность будут соответствовать его ожиданиям. Мы видим перед собой звезду мирового класса, которая может стать лучшим игроком своего поколения.

Он уже сейчас — если не лучший, то, по крайней мере, входит в пятерку лучших в своем поколении.

Но для меня он другой. Следующие 15−20 лет принадлежат Ламину, если он этого захочет", — приводит слова Хави The Athletic.