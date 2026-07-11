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Футболист Ферран Торрес перейдет из «Барселоны» в ПСЖ

Игрок сам хочет этого трансфера ввиду возникших проблем с продлением контракта с «Барселоной».

Источник: Reuters

ТАСС, 11 июля. Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес согласился перейти из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Лука Бендони.

По информации источника, игрок сам хочет этого трансфера ввиду возникших проблем с продлением контракта с «Барселоной». Действующее соглашение Торреса с «Барселоной» рассчитано до июня 2027 года.

Торресу 26 лет, он выступает за «Барселону» с 2022 года, в составе команды он трижды стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл кубок страны. Ранее он выступал за испанскую «Валенсию» и английского «Манчестер Сити». С последней командой он стал чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги, с «Валенсией» — обладателем Кубка Испании. В составе сборной страны он стал чемпионом Европы 2024 года и победителем Лиги наций в 2023 году.