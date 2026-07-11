Футболист Ферран Торрес перейдет из «Барселоны» в ПСЖ

Торресу 26 лет, он выступает за «Барселону» с 2022 года, в составе команды он трижды стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл кубок страны. Ранее он выступал за испанскую «Валенсию» и английского «Манчестер Сити». С последней командой он стал чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги, с «Валенсией» — обладателем Кубка Испании. В составе сборной страны он стал чемпионом Европы 2024 года и победителем Лиги наций в 2023 году.