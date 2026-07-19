Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
перерыв
Франция
0
:
Англия
4
Все коэффициенты
П1
45.00
X
28.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Венгер: «Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в “Арсенал”

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями, как хотел подписать в лондонский клуб французского нападающего Килиана Мбаппе, когда тот был подростком.

Источник: РИА "Новости"

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в “Арсенал”. Взял билет на самолет и полетел в Монако. В тот же вечер я был у него дома с родителями. Они уже были готовы к переезду, пока не поняли, что “Монако” даст ему шанс», — приводит слова Венгера BBC.

Форвард дебютировал за «Монако» в 2015 году в 16-летнем возрасте. Летом 2018-го он перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов долларов. С 1 июля 2024 года на клубном уровне Мбаппе выступает за «Реал».

Вместе со сборной Франции 27-летний нападающий сыграет против Англии в матче за третье место на ЧМ-2026. Поединок состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнется в 00.00 по московскому времени.