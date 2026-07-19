Венгер: «Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в “Арсенал”

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в “Арсенал”. Взял билет на самолет и полетел в Монако. В тот же вечер я был у него дома с родителями. Они уже были готовы к переезду, пока не поняли, что “Монако” даст ему шанс», — приводит слова Венгера BBC.