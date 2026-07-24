Футболист «Барселоны» выбыл до конца года из-за разрыва связки колена

Полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг получил разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба.
В клубе отметили, что футболист будет проходить консервативное лечение под контролем медицинского штаба, который продолжит следить за его восстановлением в ближайшие недели.
Травма была получена в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026. По информации AS, восстановление игрока займет 5−6 месяцев. Таким образом, он вернется на поле не раньше января 2027 года.
Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на турнире. Сборная дошла до 1/16 финала, где уступила Марокко. Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2.
«Во время чемпионата мира я получил травму колена. После первых обследований врачи сказали мне, что это легкая травма и она не усугубится, если я продолжу играть. Во время отпуска я вернулся в Барселону для дополнительных обследований. Они показали, что травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. К счастью, на данном этапе операция не требуется, и сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении и как можно более скором возвращении на поле», — написал де Йонг в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В составе каталонского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным победителем Суперкубка страны.
В составе сборной Нидерландов он провел 70 матчей и отметился двумя голами.