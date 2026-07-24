Футболист «Барселоны» выбыл до конца года из-за разрыва связки колена

«Во время чемпионата мира я получил травму колена. После первых обследований врачи сказали мне, что это легкая травма и она не усугубится, если я продолжу играть. Во время отпуска я вернулся в Барселону для дополнительных обследований. Они показали, что травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. К счастью, на данном этапе операция не требуется, и сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении и как можно более скором возвращении на поле», — написал де Йонг в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).