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Онопко выбрал лучшего между Месси, Роналду и Марадоной: «Рожден с божьим даром»

Помощник главного тренера «Ростова» и сборной России Виктор Онопко порассуждал о навыках величайших футболистов планеты, которых он видел вживую.

Источник: Sport24

— Вам не грустно, что Роналду и Месси, скорее всего, провели свои последние чемпионаты мира?

— Да нет, это реалии жизни. Я рад, что мне довелось их живьем увидеть. Того же Пеле я не видел, Марадону видел. Кройфа не видел. Очень много было великих футболистов — Яшина и Стрельцова не видел. Зато видел других — Блохина, Заварова.

— Кто для вас лучший? Сейчас сравнивают Месси с Роналду, но вы упомянули Марадону.

— Между Месси, Роналду и Марадоной — выберу первого.

— Могли бы объяснить, почему?

— Он похож на Марадону, у него божий дар. А у Роналду талант работяги, хотя он тоже мастер высокого уровня, но больше брал за счет своих физических данных, хорошей готовности. Хотя у него и техника, и все на высшем уровне. Я так чувствую, что эти футболисты — и Месси, и Марадона — они рождены с божьим даром, — заявил Онопко в интервью «РБ Спорт».

На чемпионате мира — 2026 39-летний Лионель Месси провел 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, а сборная Аргентины дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1.